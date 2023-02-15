رئيس اتحاد منتجي الدواجن: إعفاء المزارع من الضريبة العقارية يوفر ملايين الوظائف

أشاد الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، بقرار الحكومة بمنع تحصيل الضريبة العقارية على مزارع الفراخ لمدة 3 سنوات، واصفًا هذه الخطوة بأنها إيجابية في ظل فترة حرجة، مؤكدًا أن هذا القرار يوفر فرص عمالة بالملايين، إذ تمثل الدواجن والبيض 75% من بروتين الأسرة المصرية.

القرار يُساهم في عودة المربين مرة أخرى

وأوضح خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسؤوليتي» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أن هذا القرار يُساهم في عودة المربين مرة أخرى، متمنيًا وجود حزمة دعم أخرى تقدمها الحكومة للمربين؛ في ظل ارتفاع أسعار البيض والدواجن؛ ولابد من السعي لحل أزمة المزارع وقطاع الدواجن؛ من خلال عودة الإنتاج مرة أخرى.

وأشار نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن إلى أن أسعار الذرة وصلت إلى سعر قياسي قابل للزيادة بسبب الشحية والاستغلال، معتبرًا أنها أمور تُمثّل عبئَا على التكلفة، وارتفاع الأسعار على المستهلك.

لا بُد من وجود حل جذري لأزمة الأعلاف

وأشاد نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، بالإفراجات الأخيرة عن الأعلاف من المواني لكنها لم تكن مؤثرة بسبب تعطش الأسواق؛ ولا بُد من وجود حل جذري لأزمة الأعلاف، مؤكدًا ضرورة استيراد الحكومة للذرة والصويا وتوزيعها مباشرة على أصحاب المزارع والمصانع ما يُقلل التكلفة، ويمنع الوسطاء ويُساهم في خفض أسعار الدواجن، مشيرًا إلى وجود مبادرة لتوريد الدواجن خلال شهري مارس وأبريل المقبلين بانخفاض من 20 إلى 30% عن الأسواق.