100 جنيه تراجع في طن الذرة الصفراء.. و«الشعبة»: تأثيرها إيجابي على الدواجن

تواصل أسعار خامات الأعلاف تراجعها بشكل ملحوظ، وفقًا لمتوسط أسعار بورصة الخامات، وهو ما يعتبر مؤشرًا إيجابيًا لأسعار الدواجن في الفترة المقبلة، بحسب الغرف التجارية.

وتراجعت أسعار الذرة الصفراء اليوم، إذ سجل طن الذرة الصفراء الأرجنتيني 15500 جنيه، بتراجع 100 جنيه عن أمس، والبرازيلي السعر والتراجع نفسه، والأوكراني 14900 بتراجع 100 جنيه، والكورن فلاك الذرة الأرجنتيني 16100 أي تراجع 100 جنيه.

أسعار خامات الأعلاف

كما شهدت أسعار كسب الصويا، تراجعًا ملحوظًا حيث إن الـ44% طن محلي بسعر 26700 جنيه بتراجع 600 جنيه، والـ46% محلي بـ27700 جنيه بتراجع 400 جنيه، فيما وصل سعر طن الجيلوتين المستورد 43500 جنيه والجيلوتين المحلي 43300 جنيه، وطن الجلوتوفيد 12000 جنيه والردة 9600 جنيه.

تراجع مستمر في أسعار الأعلاف

وقال سعيد بيومي، عضو شعبة الدواجن في اتحاد الغرف التجارية، في تصريحات لـ «الوطن»، إنّ أسعار خامات الأعلاف مستمرة في التراجع هذه الفترة، وذلك مؤشرًا إيجابيًا.

وأضاف عضو شعبة الدواجن في اتحاد الغرف التجارية، أن التراجع المستمر في أسعار خامات الأعلاف من المتوقع أن يؤثر على أسعار الدواجن الأيام المقبلة.