إحباط 4 محاولات تهرب جمركي لعدد من الهواتف المحمولة في مطار برج العرب

أحبط رجال الجمارك بمطار برج العرب الدولي، برئاسة مصطفى العربي مدير عام المواني الجوية،4 محاولات تهرب جمركي لعدد من الهواتف المحمولة، وكمية من النقد المصري والمشغولات الثمينة، بالمخالفة لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون المعادن الثمينة رقم 68 لسنة 1976 المعدل بقانون 15 لسنة 2002.

ضبط 4 محاولات تهرب جمرك لعدد من الهواتف المحمولة

في المحاولة الأولى خلال إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من أبو ظبي على رحلة طيران ويز إير اشتبه رئيس قسم الوديعة ورئيس الوردية في الراكب ه. ح . م مصري الجنسية.

وبتمرير أمتعته على جهاز الفحص بأشعة X-RAY ومرور الراكب على جهاز فحص الأفراد بالأشعة، تلاحظ وجود أجسام مخبأة على جسد الراكب وبداخل ملابسه الشخصية.

152 ألف جنيه إجمالي التعويضات الجمركية المستحقة

وبالعرض على مرسي عبد الستار مدير ادارة الجمرك، قام بتشكيل لجنة لتفتيش حقائب الراكب وتفتيشه ذاتيا فتبين وجود 11 هاتف محمول ماركة iphone بدون علب أو لوازم حول جسد الراكب، وداخل الجاكيت الذي يرتديه، وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 152 ألف جنيه.

وفي المحاولة الثانية، وخلال إنهاء إجراءات الركاب القادمين من إيطاليا على رحلة طيران العربية القادمة من بيرجاموا اشتبه رئيس قسم الوديعة ورئيس الوردية في الراكب ا . ح . ع مصري الجنسية .

وبتمرير أمتعته على جهاز الفحص بأشعة X-RAY ومرور الراكب على جهاز فحص الأفراد بالأشعة، تلاحظ وجود أجسام مخبأة على جسد الراكب وداخل ملابسه الشخصية.

ضبط 700 جرام من مشغولات من معدن أبيض وأصفر اللون أشكال وأحجام مختلفة

وبالعرض على أيمن فوزي منصور المشرف القائم بأعمال مدير الجمرك، قام بتشكيل لجنة لتفتيش حقائب الراكب وتفتيشه ذاتيا فتبين وجود 700 جرام من مشغولات من معدن أبيض وأصفر اللون أشكال وأحجام مختلفة يشتبه أن تكون من معدن نفيس وثمين.

وقدرت القيمة بصفة مبدئية لحين العرض على مصلحة دمغ المصوغات و الموازين بمبلغ 1 مليون و 260 ألف جنيه، كما وقدرت الرسوم المعرضة للضياع بحوالى 320 ألف و 40 جنيه.

وفي المحاولة الثالثة، وخلال إنهاء إجراءات الركاب القادمين من ابو ظبي علي رحلة طيران ويز اير اشتبه رئيس الوردية في الراكب ا . ع . ا مصري الجنسية، نظرا إلى كثرة السفر والتردد.

وبتمرير أمتعته على جهاز الفحص بأشعة X-RAY ومرور الراكب على جهاز فحص الافراد بالاشعة تلاحظ وجود أجسام مخبأة على جسد الراكب .

وبالعرض على خالد حمدى حواش مدير ادارة الجمرك، قام بتشكيل لجنة لتفتيش حقائب الراكب وتفتيشه ذاتيا، فتبين وجود 10 هواتف محمول ماركة IPHONE XMAX بدون علب أو لوازم مخبأة حول جسد الراكب .

وكانت المحاولة الرابعة والأخيرة خلال إنهاء إجراءات تفتيش الركاب المسافرين إلي الكويت علي رحلة طيران الجزيرة‎ اشتبه مأمور الحركة في الراكب س . ع . ع مصري الجنسية، بسؤاله عما إذا كان بحوزته عملات نقدية أجنبية أو مصرية تتجاوز الحد المسموح، جرى إيضاح الحد المسموح به أجاب بالنفي.‎

وبالعرض على وليد عيسى، مدير إدارة الجمرك قام بتشكيل لجنة لتفتيش حقائب الراكب وتفتيشه ذاتيا، فتبين وجود 75 ألف جنيه مصري ملفوفة بورق ألومنيوم مخبأة بين طيات الملابس وبتفتيش الراكب وداخل الجاكيت الذي يرتديه.

قرر مصطفى العربي مدير عام الإدارة العامة للمواني الجوية اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير 4 محاضر ضبط جمركي أرقام 4 و5 و6 و7 لسنة 2022.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك والدكتور سامي رمضان رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب والأسواق الحرة بتشديد الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كل محاولات التهرب الجمركي.