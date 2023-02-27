النائب مصطفى سالم يتقدم بطلب إحاطة بشأن تأخير تنفيذ مشروع مستشفيات طما وجهينة

تناقش لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم في اجتماعهاً المنعقد غدا، طلب الإحاطة المقدم من النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة نائب طهطا وطما وجهينة بمحافظة سوهاج بشأن عدم الانتهاء من تنفيذ الأعمال بمستشفى طما المركزيـ رغم بدء العمل بها منذ 7 سنوات فضلا عن عدم انتهاء الأعمال بمستشفى جهينة المركزي والتي بدء العمل بها أيضا منذ ما يقرب من 7 سنوات، وعدم تشغيل مستشفي طهطا العام بكامل طاقتها رغم انتهاء المرحلة الأولى من مشروع تطويرها.

«سالم» ينتقد التأخر المبالغ فية لإنجاز المشروعات

وكان النائب مصطفى سالم قد تقدم بطلب إحاطة للدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة بشأن التأخير المبالغ فيه في مشروع إنشاء مستشفيات طما المركزي وجهينة المركزي بمحافظة سوهاجـ والذي بدأ العمل بهما منذ ما يزيد على 7 سنوات، منتقدا التأخر المبالغ فيه لإنجاز تلك المشروعات في ظل تغيرات التكلفة الإنشائية والزيادة المطردة في أسعار مواد البناء والأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية.

وأشار سالم إلى أنَّ ما يحدث بمشروع أنشاء مستشفى طما وجهينة يمكن وصفة بالتقاعس الشديد في إنجاز المشروعات وأن ذلك يظهر عدم وجود الرؤية الواضحة والدراسة المتكاملة للمشروعات أو حتى جدول زمني واضح ومحدد للانتهاء من أعمال التنفيذ والإنشاء مما يتسبب في إحداث عبء ومشقة كبيرة على أبناء مركزي طما وجهينة في الحصول علي الخدمة الطبيةـ ويخالف بشكل واضح ما ورد بالمادة 18 من الدستور المصري والتي تكفل تقديم الخدمة الطبية الملائمة للمواطنين بمختلف ربوع مصر.

الدولة بقيادة الرئيس تهتم بالنهوض بالقطاع الصحي

وأكّد وكيل لجنة الخطة والموازنة على اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالنهوض بالقطاع الصحي وتحسين الخدمات الطبية والصحية وتقديم خدمات أفضل للمواطنين بكافة القرى والنجوع وهو ما يظهر جليًا في تطوير المستشفيات المركزية وإنشاء مستشفيات نموذجية وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل فضلاً عن تطوير وإحلال وتجديد الوحدات الصحية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا لتوفير الخدمات للمواطنين، إلا أن ذلك الأمر لم نراه يطبق في مشروع إنشاء مستشفيات طما وجهينة بسوهاج.

وأضاف وكيل خطة النواب أنه على الرغم من الانتهاء من أعمال المرحلة الأولي بمشروع تطوير مستشفى طهطا العام والمنفق علية أكثر من 300 مليون جنيه، إلا أنه لم يتمّ الاستفادة منها وتشغيلها بالطاقة الكاملة، نظرا لعدم اكتمال توريد وتركيب الأجهزة والمعدات والأثاث المطلوب فضلا عن عدم توفير العنصر البشري اللازم لتشغيلها.