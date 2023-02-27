كيف نمنع حوادث الاختناق بسبب الغاز أو التدفئة؟.. خبير يجيب

قال الدكتور طلعت بهلول خبير السلامة والصحة المهنية، إنّ الدفايات تستخدم في الشتاء، أما الغاز فيتم استخدامه طوال العام، مشيرًا إلى أن الدفايات أنواع، مثل دفايات التكييف والدفايات الشمعة والدفايات الخاصة بالمراوح.

وأضاف بهلول، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني وهالة الحملاوي: «الدفاية الشمعة إذا اشتريناها رخيصة وليست معتمدة من الممكن أن تتسبب في حريق إذا سقطت على الأرض، أما الدفايات الآمنة إذا سقطت على الأرض فإنها تنطفئ بسبب وجود حسّاس فيها».

حوادث الحرائق

وتابع: «أكبر حرائق تتسبب فيها الدفايات تكون الدفايات التي نتركها تعمل ليلا بجوار الأنتريهات، حيث تتسبب في تسخين الأقمشة، والناس لا تموت بسبب النيران في العادة، ولكن بسبب الاختناق الناتج عن تصاعد الدخان، ونتذكر أن الدكتور إبراهيم الفقي مات بسبب حريق، بالإضافة إلى والد المطرب الكبير إيهاب توفيق».

يجب ألا نضع الدفاية في الغرف

وواصل الدكتور طلعت بهلول خبير السلامة والصحة المهنية: «يجب ألا نضع الدفاية في الغرف، ولكن خارج الغرف، ولا يجب أن تتركها تعمل أثناء نومنا، وأرى أن دفاية الغاز والدفاية الزيت أكثر الدفايات أمانا، ويجب أن نستمر في المتابعة وتفتيش خراطيم الغاز لمنع أي تسريب وحدوث حوادث الاختناق».