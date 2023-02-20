«زعابيب أمشير» تُنعش الطلب على الدفايات.. و«الشعبة»: تبدأ من 350 جنيها

تشهد الأسواق اهتمامًا من جانب المواطنين، يتعلق بالسؤال عن جميع أنواع الدفايات المتوفرة فيها وأسعارها، إذ قد يزداد إقبال المواطنين الفترة المقبلة على الشراء بسبب الأجزاء الباردة، وتزامنًا مع توقعات الشعبة باستقرار الأسعار الفترة المقبلة.

أنواع وأسعار متعددة للدفايات الكهربائية

وفي جولة لـ«الوطن» بالأسواق، قال تجار، إن هناك العديد من المواطنين يتساءلون طوال العام عن أنواع وأسعار الدفايات في الأسواق، التي تختلف وفقًا للشركة وخواص الدفاية التي يريد المواطن شراءها.

وقال محمد مؤنس، أحد تجار الأجهزة الكهربائية، إن هناك العديد من الماركات التجارية الخاصة بالدفايات سواء الكهربائية أو الزيت، وتختلف الأسعار فيما بينها، وفقًا لما يختاره المواطن، بالإضافة إلى أنّ إقبال المواطنين على شراء الدفايات الكهربائية مستمرًا طوال العام خاصة في فصل الصيف، نظرًا لشراء المقبلين على الزواج ما يحتاجونه من أجهزة كهربائية.

وأكد «مؤنس» أن الإقبال على الشراء يزداد أكثر مع دخول فصل الشتاء، نظرًا لانخفاض درجات الحرارة والبرد القارس المستمر طوال الشتاء، وقد تشهد الأيام المقبلة عروضًا مخفضة من جانب المحلات التجارية الكبرى على جميع أنواع الدفايات، وذلك احتفالًا بعيد الأم الذي ينتظره الكثير لاستغلال تلك العروض المقدمة وشراء ما يحتاجونه.

وقال تاجر آخر، إن سعر دفاية بمروحة 2000 وات بـ788 جنيهًا بدلًا من 820 جنيهًا، ودفاية كهربائية 1800 وات بـ210 بدلًا من 296 جنيهًا، ودفاية بشمعتين يبلغ سعرها 430 جنيهًا، والأربع شمعات 443,94 بدلًا من 699.00 جنيهًا.

استقرار أسعار الدفايات الفترة المقبلة

ومن جهته، قال وافي أبو سمرة، عضو شعبة الأدوات المنزلية بغرفة الجيزة التجارية، في تصريح لـ«الوطن»، إنّ أسعار الدفايات الشعبية تتراوح بين 350 و450 جنيهًا ذات الـ 4 و3 شمعة، بينما تتراوح أسعار الدفايات الخاصة بالشركات التجارية الكبرى بين 2,300 و 6,000 جنيه، متوقعًا استقرار الأسعار الفترة المقبلة.