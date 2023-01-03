مدير إطفاء القاهرة السابق يحذر من الدفايات الشمع: «الزيت» البديل الأمثل

نصح اللواء محمد سيد حسين، مدير إدارة الإطفاء بالقاهرة سابقا، المواطنين بعدم استخدام الدفايات المتوهجة المكشوفة «دفاية الشمع» في المنازل نهائيا، خاصة في غرف الأطفال، لأنها تسبب الكثير من الحوادث التي تُعرف بـ«الحوادث النمطية»، لافتًا إلى أن هناك حالات احتراق للأطفال، نتيجة لعبهم بجوار تلك الدفايات.

دفايات الزيت آمنة

قال «حسين»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «TEN»، إن دفايات الزيت آمنة، وتتواجد في أوروبا، ويجب على المواطنين استخدامها، والابتعاد عن الدفات الشمع، التي تشكل خطورة على الأسرة، مشيرًا إلى أن هناك أولويات أثناء عمليات الإنقاذ، تأتي في مقدمتها إنقاذ الأرواح، ومن ثم الأموال وغيره.

طرق التعامل حال نشوب حريق بالمنزل

أشار مدير إدارة الإطفاء بالقاهرة سابقا، إلى طرق لتعامل المواطنين في حالة نشوب حريق بالمنزل، موضحا أنه يجب على الأسرة الخروج فورا من المنزل، دون تنفيذ أي محاولات للسيطرة على الحريق أو إنقاذ الأموال، أو غيره، لأن المكان يكون غير صالح للتنفس.

وأوضح أن سعة رئة الأطفال تبلغ من 3 إلى 4 بوصات مربعة، لذلك تكون غير قادرة على استيعاب كميات الدخان أو الحرارة المرتفعة، لافتًا إلى أنه من الممكن حدوث احتقان يؤدي لغلق القصبة الهوائية، في حالة ارتفاع الحرارة عن 50 درجة مئوية.