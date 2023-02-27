خبير تكنولوجي: نسخ «واتس آب» غير الرسمية قنابل موقوتة على الهاتف

قال المهندس أحمد السخاوي، خبير تكنولوجيا المعلومات، إن حذف «الواتس آب»، للحسابات التي تستخدم تطبيقات مزيفة، خطوة مهمة للغاية من أجل تأمين وتعزيز كل ما يتعلق بالخصوصية، مؤكدًا أن نسخ «واتس أب»، غير الرسمية تمثل قنابل موقوتة للهواتف المحمولة، كونها تعطي صلاحيات لتطبيق مبرمج بواسطة طرف ثالث غير رسمي لكي يتحكم في المايك والكاميرا والتسجيلات الصوتية والصور وغيرها من البيانات والمعلومات الموجودة على الهاتف.

خبير تكنولوجي يحذر من «الواتس الذهبي»

وأضاف «السخاوي»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «8 الصبح» من تقديم أية جمال الدين، على فضائية «DMC»، أنه خلال الفترة الأخيرة انتشرت نسخ «واتساب»، غير رسمية مثل «الواتس الذهبي»، ونسخ أخرى ضد الحذر وأخرى تتيح إمكانية الرد والتعامل مع الأشخاص من دون علم أحد بأن الشخص «مستخدم التطبيق غير الرسمي»، وصلت له الرسائل إذ تظهر علامة «صح» واحدة فقط، والتي تعني في التطبيق الرسمي أن هذا الشخص غير متصل بالإنترنت.

فكرة نسخ «واتس أب» غير الرسمية

وأشار خبير تكنولوجيا المعلومات، إلى أن نسخ «واتس اب» غير الرسمية تعتمد على فكرة وجود وسيط بين المستلم والمرسل، وهو عبارة عن سيرفر يستقبل الرسائل والصور والبيانات وغيرها من المعلومات الشخصية، ثم تحويلها لمميزات تزيد من تحكم المستخدم في التطبيق، موضحًا أن الوسيط هنا يكون مطور التطبيق «أي شخص مجهول لا أحد يعلم عنه أي معلومات» وليس تطبيق «الواتس أب» الأصلي.