استشاري علاج طبيعي: 150 دقيقة رياضة أسبوعيا تحافظ على صحة العظام

قال الدكتور السيد ساطور، استشاري العلاج الطبيعي إن عدم ممارسة الرياضة والحصول على الغذاء المناسب الصحي والعادات الخاطئة، ينتج عنه مشاكل في العظام بشكل كبير وأيضا الأنسجة والعضلات، مشيرا إلى أن الألم يعتبر علامة للتحذير من وجود خلل في الجسم، لكن أحيانا الجسم يفرز الإندورفين ليسكن هذا الألم، محذرا من الجلوس بشكل غير صحي في العمل سواء أمام الأجهزة أو على المكاتب.

يجب على الإنسان أن يغير من وضعية جلوسه كل 45 دقيقة على الأكثر

وأوضح استشاري العلاج الطبيعي خلال لقاءه مع برنامج «صباح الورد»، المذاع على شاشة قناة «TeN» أنه يجب على الإنسان أن يغير من وضعية جلوسه كل 45 دقيقة على الأكثر حتى لا تكون هناك أحمال زائدة على العضلات والأنسجة والأربطة، مشيرا إلى أن كل مفصل يتأثر في الجسم يتأثر أقرب مفصل أو جزء منه، بمعنى الألم في منطقة ينتقل إلى أقرب منطقة له، لأن هناك خط يربط العضلات في الجسم، يتسبب في ربط الألم بالمناطق الأخرى.

ضرورة الحصول على 150 دقيقة أسبوعيا رياضة وتغيير وضعية الجسم بشكل مستمر

ونصح استشاري العلاج الطبيعي بضرورة الحصول على 150 دقيقة أسبوعيا رياضة وتغيير وضعية الجسم بشكل مستمر والتقلب أثناء النوم لأن النوم ثابتا على وضع واحد لفترة طويلة يحدث تغيرات في الدورة الدموية وسموم تنتج عن أيض الخلايا في المكان الذي ينام عليه باستمرار، وعدم تناول المأكولات غير الصحية خاصة للأطفال، مشيرا إلى أن التدخين يؤثر بشكل مباشر على المدخن ومن حوله.