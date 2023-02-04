«الصحة العالمية» تعلن 10 عوامل للوقاية من السرطان.. أبرزها تناول الغذاء الصحي

أصدر المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، بيانا بمناسبة اليوم العالمي للسرطان، وقال المكتب إن السرطان السبب الرئيسي الثاني للوفاة في جميع أنحاء العالم، ويمثل ما يقرب من 1 من كل 6 وفيات على مستوى العالم.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية في اليوم العالمي للسرطان، أن المرض ينشأ من تحول الخلايا الطبيعية إلى سرطانية في عملية متعددة المراحل تتطور بشكل عام من آفة ما قبل السرطان إلى ورم خبيث، وتنجم هذه التغيرات عن التفاعل بين العوامل الوراثية للشخص وفئات من العوامل الخارجية، منها:

العوامل المادية المسرطنة مثل الأشعة فوق البنفسجية والإشعاع المؤين.

المواد الكيميائية المسرطنة مثل الأسبَست، ومكونات دخان التبغ، والأفلاتوكسين «ملوث غذائي»، والزرنيخ «ملوث مياه الشرب».

العوامل الخطرة المرتبطة بالسرطان

وحددت بعض العوامل الخطرة المرتبطة بالسرطان في اليوم العالمي له، وجاءت على النحو التالي:

1- تعاطي التبغ

2- تعاطي الكحول

3- النظام الغذائي غير الصحي

4- الخمول البدني

5- تلوث الهواء

6- بعض الأمراض غير السارية

الوقاية من مرض السرطان

وأوضحت المنظمة كيفية الوقاية من السرطان من خلال:

1- عدم تعاطي التبغ

2- الحفاظ على وزن صحي للجسم

3- تناول غذاء صحي

4- ممارسة النشاط البدني بانتظام

5- تجنب تعاطي الكحول على نحو ضار

6- الحصول على التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري والتهاب الكبد B إذا كنت تنتمي إلى مجموعة يُوصي بحصولها على التطعيم

7- تجنب الأشعة فوق البنفسجية

8- ضمان الاستخدام الآمن والملائم للإشعاع في الرعاية الصحية

9- تقليل التعرض المهني للإشعاع المؤين إلى أدنى حد ممكن

10- الحد من التعرض لتلوث الهواء الخارجي والداخلي