أستاذ أورام لـ محمد الباز: ممارسة الرياضة 3 مرات أسبوعيا تقلل فرص الإصابة بالسرطان

أكد الدكتور هشام الغزالي، أستاذ علاج الأورام بجامعة عين شمس، أن الصدمات النفسية الشديدة قد تصيب الإنسان بالسرطان، مناشدا بممارسة الرياضة على الأقل 3 مرات في الأسبوع لأنها تُسهم بشكل كبير في تقليل احتمال الإصابة بالسرطان، فضلا عن التقليل من تناول اللحوم المصنعة والامتناع عن التدخين.

السرطان يبدأ بانقسام خلية من خلايا الجسم بشكل عشوائي

وقال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «آخر النهار» مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة «النهار»، إن السرطان يحدث نتيجة انقسام خلية من خلايا الجسم بشكل عشوائي، حتى يتكون في النهاية كتلة من الخلايا الغير طبيعية وتبدأ تنتشر وتنحرف، موضحًا أن انقسام الخلايا يأتي لأسباب داخلية أو خارجية.

التعرض لضغوط من الأسباب الخارجية للإصابة بالسرطان

وأضاف هشام الغزالي، أن الأسباب الخارجية يمكن أن نسيطر عليها، ومنها التدخين والسمنة والفيروسات، واستخدام الهرمونات دون رقيب وضابط طبي، أو تناول اللحوم المصنعة بكثرة مثل اللانشون والسجق وخلافه.

وحول تسبب «الزعل» في الإصابة بالسرطان، قال: «تعرض الإنسان لضغوط من الأسباب الخارجية للإصابة بالسرطان، لأن الزعل من الممكن أن يغير البيئة المحيطة بالخلية، ومن الوارد انقسام الخلية بسبب الزعل».