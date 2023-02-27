الدولار الأمريكي يحافظ على استقراره مقابل الجنيه في البنوك اليوم

ما زال الدولار الأمريكي يحافظ على استقراره مقابل الجنيه المصري في جميع البنوك العربية والمصرية والأجنبية العاملة بالقطاع المصرفي المصري، حسب ما كشفت المواقع الرسمية للبنوك مع بداية تداولات اليوم.

ونظرا لحرص بوابة الوطن، على متابعة التغيرات المستمرة لأسعار العملات العربية والأجنبية، وفق ما كشفت عنه مواقع البنوك، نستعرض خلال السطور التالية سعر الدولار الأمريكي اليوم.

سعر الدولار الأمريكي اليوم

تباين سعر صرف الدولار الامريكي اليوم في البنوك، بين قرش وقرشين، وجاءت أسعاره في بداية التعاملات كما يلي.

سعر الدولار في البنك المركزي

- سعر الدولار الامريكي بالبنك المركزي اليوم 30.57 جنيه للشراء، و30.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

بلغ سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد 30.58 جنيه لعمليات الشراء، و30.68 جنيه لعمليات لبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي cib

- استقر صرف الدولار اليوم في cib اليوم عند 30.58 جنيه لعمليات الشراء، و30.68 لعمليات البيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

- بلغ سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس، نحو 30.58 جنيه للشراء، و30.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

- سعر الدولار مع بداية معاملات بنك الإسكندرية سجل للشراء سعر 30.58 جنيه، و30.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار اليوم في بنك مصر نحو 30.48 جنيه للشراء، و30.58 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي 30.58 جنيه للشراء، و30.68 جنيه للبيع.