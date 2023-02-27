تداول 49 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

استقبل ميناء سفاجا، اليوم الاثنين، السفينة «AFRICAN HERON»، وعلى متنها 32 ألف طن ألومنيوم قادمة من أستراليا، غضافة إلى 3 سفن أخرى، هي «الحرية»، و«بوسيدون إكسبريس»، و«دليلة»، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1670 راكبا بموانيها، وذلك حسب بيان هيئة مواني البحر الأحمر.

تداول 49 ألف طن بضائع

وكشف البيان، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة 11 سفينة، مشيرا إلى تداول 49 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و900 شاحنة، و74 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 38 ألف طن بضائع، و431 شاحنة، و56 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 11 ألف طن بضائع، و469 شاحنة، و18 سيارات.

3 سفن تغادر ميناء سفاجا

وأضاف البيان، أن ثلاث سفن غادرت ميناء سفاجا، وهي «الحرية»، و«بوسيدون إكسبريس، و«دليلة»، كما تم تداول 4400 طن بضائع عامة ومتنوعة، و310 شاحنة بميناء نويبع حيث استقبل الميناء اليوم السفينتين «سينا»، و«بريدج»، فيما شهد الميناء أمس رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين «سينا»، و«بريدج».