تصدير 41 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة عبر مواني البحر الأحمر

تشهد حركة تداول البضائع بمواني البحر الأحمر نشاطاً كبيراً، اليوم الأحد، وسجل حجم التداول 45 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة.

وأعلن المركز الإعلامي التابع للهيئة العامة لمواني البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتراكية على أرصفة مواني الهيئة 10 سفن.

تداول 763 شاحنة

وأشار البيان إلى تداول 45 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و763 شاحنة، و17 سيارة، وشملت حركة الواردات 4 آلاف طن بضائع، و383 شاحنة، و8 سيارات، فيما شملت حركة الصادرات 41 ألف طن بضائع، 380 شاحنة و9 سيارات.

تداول 3 آلاف طن بميناء سفاجا

وذكر البيان، أن ميناء سفاجا استقبل اليوم السفينة «NADEEN» قادمة من العقبة لشحن فوسفات، فيما تغادر السفينة «Hongxin ocean»، وعلى متنها 32 ألف طن فوسفات تصدير إلى الهند، وثلاث سفن وهي «الحرية»، و«بوسيدون إكسبريس»، و«دليلة».

وأشار البيان إلى تداول 3 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة، و285 شاحنة بميناء نويبع. وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1330 راكبا بموانيها.