أحمد عصام بعد حفل زفافه: «نمت وصحيت لقيت نفسي تريند»

كشف الفنان أحمد عصام، كواليس حفل زفافه، الذي عُقد قبل أيام، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والغناء في مصر، وتصدر محركات البحث وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي، لأيام متواصلة.

وقال أحمد عصام، لـ«الوطن»، إنّ انتشار مقاطع الفيديو والصور الخاصة بحفل زفافه على مواقع التواصل لم يكن مقصودًا إطلاقًا، «كنا مانعين التصوير تمامًا، وفوجئت بما حدث من تداول للصور والفيديوهات، لكن بالتأكيد لست غاضبًا أو منزعجًا بما حدث، وسعدت أنّ الجمهور عاش معنا أجواء الحفل، سواء داخل مصر أو خارجها.. كل الناس كانت مبسوطة الحمد لله».

أصبت بدهشة بعد تصدري التريند بسبب حفل الزفاف

وأضاف أحمد عصام، «أنا خلصت الفرح وروحت نمت، صحيت تاني يوم لا أعرف أي شيء عما كان يحدث على منصات التواصل، وفوجئت باتصالات من أصدقائي يخبروني بالأمر، وأصبت بدهشة خاصة وأنني طلبت مُسبقًا بعدم التقاط أي صور وفيديوهات من الحفل، لكن اكتشفت بعدها أنّ الكثير التقت الكثير من مقاطع الفيديو، وعبر خاصية البث المُباشر على فيس بوك».

مبسوط إنّ الناس فرحت بفرحتنا

وأكّد «أنا مش زعلان خالص، ومبسوط إنّ الناس فرحت بفرحتنا، والتعليقات كلها كانت بتقول كانت تُعبر عن آمالهم بحضور حفل زفافي»، مازحًا بقوله: «كنت محتاج أعمل الفرح في الاستاد بقى عشان يستوعب العدد، والحمد لله على حب الناس».

وشهد حفل زفاف أحمد عصام، حضور عدد كبير من الفنانين، أبرزهم محمد منير، وعمرو دياب، وتامر حسني، وحميد الشاعري، ومحمد حماقي، ومصطفى قمر وآخرين.