إصابة 4 أشخاص في حادثين منفصلين بمطروح

أصيب 4 أشخاص في حادثين، الأول جنوب مدينة العلمين، والثاني على طريق «مطروح- الإسكندرية» الساحلي الدولي، وجرى نقل المصابين إلى أقرب مستشفى.

حادث الطريق الإقليمي

واستقبل مستشفى العلمين النموذجي مصابي حادث سيارة نقل نتيجة انقلابها عند علامة الكيلو 195 بالطريق الإقليمي جنوب العلمين، وهما إبراهيم محمد عبدالعليم، 36 سنة، من الغربية، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، وجرح قطعي بالجبهة، وكسر مضاعف مفتوح في الساق اليمنى، ومصطفي محمد عبدالعليم، 29 سنة، من الغربية، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، وجرح قطعي بالجبهة، وكدمات وسحجات بالجسم.

حادث طريق «مطروح- الإسكندرية»

واستقبل مستشفى الحمام المركزي مصابي حادث طريق مطروح، نتيجة اصطدام سيارة بهما على طريق الخدمات، وهما أيمن سيد أحمد شبانة، 43 سنة، من زفتى، بمحافظة الغربية، مصاب باشتباة كسر في عظمة الفخذ وكدمات وسحجات في الجسم وحُجز بالمستشفى، وأحمد علاء سالم، 23 سنة، من زفتى بالغربية، مصاب باشتباه نزيف في المخ وكسور في عظام الصدر وكدمات وسحجات في الجسم، وجاري التنسيق لتحويل الحالة لأحد المستشفيات الحكومية، لإجراء عمليات جراحية بها طبقا لحالة المصاب.

الشرطة تفحص الحادث

وانتقلت شرطة تأمين طريق مطروح الإسكندرية، وشرطة تأمين الطريق الإقليمي، إلى موقع الحادثين، وجاري الفحص للتعرف على أسباب وقوعهما والكشف عن ملابساتهما ورفع تقارير شامله الى جهات التحقيق.