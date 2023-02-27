الإعدام لطالب قتل خفير مدرسة لسرقة 650 ألف جنيه.. «سم في الكشري»

أحالت محكمة جنايات سوهاج أوراق طالب للمفتي، لاتهامه بقتل خفير مدرسة لسرقة مليون جنيه، وصدر القرار برئاسة المستشار عبد الفتاح أحمد الصغير، وعضوية المستشارين محمود عبد الحليم وسامر ذوالفقار.

وكانت جهات التحقيق المختصة بدائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج قررت حبس طالب 4 أيام على ذمة التحقيق، فى واقعة مقتل حارس مدرسة خاصة والاستيلاء على خزينة حديدية بداخلها 650 ألف جنيه، وجهازي «DVR» خاصين بكاميرات المراقبة، و2 «كيسة» كمبيوتر، عقب أن توصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة الطالب المتهم والذي يعمل والده بالمدرسة، حيث قام بوضع السم للحارس داخل علبة «كشري».

سرقة خزينة حديدية

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج تلقت بلاغا من مسؤول مدرسة خاصة باكتشافه سرقة خزينة حديدية بداخلها 650 ألف جنيه من داخل درج مكتب وجهازى «DVR» خاصين بكاميرات المراقبة و2 «كيسة» كمبيوتر، ومقتل حارس المدرسة.

وتم الانتقال إلى مسرح الجريمة وتم عمل المعاينة اللازمة، وتبين العثور على الحارس جثه هامدة مسجاة على الأرض ولا توجد بها ثمة إصابات، وأن الخزينة كان بها مبلغ مالى قدره 650 ألف جنيه.

اعتراف المتهم

وأسفرت جهود فريق البحث المشكل، أن وراء ارتكاب الواقعة طالب، وباستهدافه بمأمورية برئاسة القطاع أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

وأضاف بقيامه بتاريخ الواقعة، بشراء علبة كشري، ووضع كمية من سم الفئران داخلها، وتوجه بها للمدرسة محل البلاغ، ونظرًا لعلم حارس المدرسة لشخصه وعمل والده بالمدرسة، استضافه وقدم له علبة الكشري المشار إليها، وعقب تناولها حدثت له حالة إعياء وتوفى، وعقبها قام بالاستيلاء على المسروقات، والتى أرشد عنها أعلى سطح مسكنه تم أستهداف المكان وعثر على الأشياء المبلغ بسرقتها.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجرى العرض على جهات التحقيق التي اصدرت قرارها السابق.