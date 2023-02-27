النواب يحيل تعديلات حكومية بشأن قانون الجنسية المصرية إلى اللجان المختصة

أحال مجلس النواب في جلسته العامة الآن، عددًا من القرارات ومشروعات القوانين إلى اللجان البرلمانية المختصة، وشملت مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وأحيل إلى لجنة الخطة والموازنة.

مشروع قانون

وكذلك مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

كما تضمنت الإحالات قرار رئيس الجمهورية رقم 67 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2022 بإصدار التعريفة الجمركية، وأحيل إلى لجنة الخطة والموازنة.

مجلس الشيوخ

كما شهدت الجلسة إحالة رسالة المستشار رئيس مجلس الشيوخ بشأن ما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ بالموافقة على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها.

كما تضمنت الحالات قرار رئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على الاتفاقيتين الدوليتين التاليتين:

1) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 59 لسنة 2023 بشأن الموافقة على التعديل السابع لاتفاقية المساعدة بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية مصر العربية بشأن مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية، والموقع في القاهرة بتاريخ 30 سبتمبر 2022.

2) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 62 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الخطاب المتبادل بين حكومة مصر وحكومة اليابان لتنفيذ مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى «الشريحة الثانية»، الموقع في القاهرة بتاريخ 26 ديسمبر 2022.

وأحيل القراران إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.