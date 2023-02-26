«خارجية الشيوخ»: الدولة أعادت الحياة إلى سيناء من جديد بعد دحر الإرهاب

أكدت النائبة ريهام عفيفي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، دور الدولة المصرية في تنمية سيناء، وإعادة الحياة لها من جديد بعد دحر الإرهاب.

وأشارت النائبة ريهام عفيفي فى بيانها، إلى دور الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الاهتمام بملف سيناء، ما ظهر خلال تفقده، اليوم، معدات إعمار سيناء والتي تعكس حجم الجهود المبذولة على هذه الأرض.

السيسي في سيناء

وشددت النائبة ريهام عفيفي على حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على تغيير شكل الحياة لأهالي سيناء في السنوات الماضية، وقالت: «أبناء سيناء أصبح لديهم الآن فرص للعمل وساهمت الخدمات الحكومية المقدمة في الارتقاء بالأحوال المعيشية والاقتصادية».

زيادة معدلات التنمية

وأوضحت أن التنمية تعد جزءا لايتجزأ من هذه المواجهة، قائلة: «الجمهورية الجديدة تبنى بوطنية أبنائها».

وأشارت إلى حرص الدولة المصرية على تهيئة المناخ الاستثماري لدعم الاقتصاد المصري، وذلك من خلال البنية التحتية وتطوير شبكة الطرق المؤدية لسيناء، وتمهيدها ما يساهم فى زيادة معدلات التنمية.