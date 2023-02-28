محاكمة المتهم بدهس الطفل «يوسف» في التجمع.. بعد قليل

تستكمل محكمة الطفل في الأميرية، بعد قليل، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة المتهم بدهس الطفل «يوسف» نجل الإعلامية رضوى العوضي بنطاق دائرة قسم شرطة التجمع الأول.

قيادة السيارة برعونة فائقة

وبحسب ما جاء في تحقيقات النيابة العامة بعد انتهاء التحقيق في القضية رقم 240 لسنة 2023 جنح/ طفل رعاية الأحداث القاهرة، وجهت النيابة للمتهم «طفل قاصر»، تهمة قيادة سيارته برعونة، ما أسفر عن دهسه للطفل المجني عليه «يوسف»، واستدعي ذلك دخوله للمستشفى ومكوثه في غرفة العمليات بحالة حرجة.

اعتراف المتهم بواقعة الدهس

وخضع المتهم البالغ من العمر 16 عامًا، إلى تحقيق مُكثف من قبل النيابة العامة، واعترف خلالها بارتكاب واقعة دهس الطفل المجني عليه «يوسف»، دون تعمد وعن طريق الخطأ، بمنطقة الكرافت بمدينتي في التجمع الأول، وذلك حسب ما ورد في الأوراق.

وأضافت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم بعد دهس الطفل المجني عليه وجده يسقط على الأرض مغشيًا عليه ومصاب في جسده، حسب التقرير الطبي الخاص بالطفل، وحينها حضرت الإسعاف لنقله إلى مستشفى في دائرة قسم شرطة التجمع الأول، وتم توقيع الكشف الطبي عليه، والذي استدعي دخوله إلى العناية المركزة لسوء حالته.