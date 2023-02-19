7 مشاهد مؤثرة في قضية الطفل يوسف «ضحية الآيفون» بالمحلة

أسدلت محكمة جنايات المحلة، الدائرة الثالثة، الستار على القضية التي عرفت إعلاميا بـ«ضحية الآيفون»، حيث أصدرت حكمها اليوم بالإعدام شنقا على المتهمين، وسط حضور كبير من أسرة الطفل يوسف الضحية وأصدقائه وعدد من المواطنين.

مشاهد مؤثرة في المحاكمة

وترصد «الوطن» من خلال السطور التالية، أبرز المشاهد المؤثرة التي حدثت اليوم أثناء النطق بالحكم على المتهمين داخل قاعة الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات وجاءت كالآتي:

- غياب الأب عن الحضور نظرا لسفره بالخارج.

- انهيار المتهمين بقتل الطفل يوسف ضحية الآيفون بالمحلة، وقال أحدهم «أنا مقتلتوش».

- احتضان الأم لصورة نجلها يوسف بعد صدور الحكم.

- تمنت والدة الطفل يوسف حضور أحمد الرخاوي، أحد الأصدقاء المقربين لابنها، ولكنه توفي في مدينة الإسكندرية مؤخرا.

- تنظيم زيارة لقبر يوسف ضحية الآيفون، من قبل والدته وأصدقائه.

- إعلان أسرته تلقي العزاء بعد التصديق بالإعدام على المتهمين.

- زغاريد وهتافات من أسرة وأصدقاء الطفل يوسف فور النطق بالحكم.

النطق بالحكم

وكانت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات المحلة الكبرى، قضت في حكمها الصادر اليوم بمعاقبة المتهمين في قضية مقتل الطفل يوسف مصطفى، والمعروف إعلاميا بـ«ضحية الآيفون» بالإعدام شنقا، وذلك بعد تصديق المفتي وأخذ الرأي الشرعي فى إعدامهما.

جاء الحكم برئاسة المستشار سامح عبدالله، وعضوية المستشارين محمد شاهين وعاصم الدسوقي ومحمد مرتضى، نظرت القضية رقم 7962 لسنة 2022 جنايات أول المحلة والمقيدة برقم 1146 لسنة 2022 كلي شرق طنطا، إحالة أوراق القضية إلى المفتى لأخذ الرأي الشرعي في إعدام المتهمين، وتحديد جلسة اليوم، للنطق بالحكم والتي أصدرت حكمها المتقدم بشأنه.