تأجيل محاكمة المتهم بدهس الطفل يوسف في التجمع لـ28 فبراير

قضت محكمة الطفل في الأميرية، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة المتهم بدهس نجل الإعلامية رضوى العوضي في دائرة قسم شرطة التجمع الأول لـ28 فبراير.

المتهم قاد السيارة برعونة

وبعد انتهاء تحقيقات النيابة في القضية رقم 240 لسنة 2023 جنح/ طفل رعاية الأحداث القاهرة، مع المتهم «طفل قاصر»، وجهت له النيابة تهمة دهس المجني عليه الطفل «يوسف»، أثناء قيادته السيارة برعونة، مما أسفر عن إصابته بإصابات خطيرة استدعت دخوله إلى غرفة العمليات وهو في حالة حرجة.

المتهم: دهست المجني عليه بالخطأ

وخلال تحقيقات النيابة العامة، مع المتهم البالغ من العمر 16 عامًا، أقر أنه لم يكن يقصد دهس المجني عليه «يوسف» بسيارته، ولكن حدث ذلك عن طريق الخطأ، في منطقة الكرافت بمدينتي في التجمع الأول.

وأضاف المتهم خلال اعترافه أمام النيابة العامة، أنه بعد دهسه للمجني عليه الطفل «يوسف»، سقط على الأرض مغشيًا عليه، وحدثت إصابته الواردة في تقرير الطب الشرعي، وبعدها حضرت سيارة الإسعاف، ونقلته الى أحد المستشفيات بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، لتوقيع الكشف الطبي عليه، الذي استدعي ذلك دخوله إلى العناية المركزة لسوء حالته.