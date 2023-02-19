النطق بالحكم على المتهمين بقتل الطفل يوسف «ضحية الآيفون» بالمحلة اليوم

تصدر محكمة جنايات المحلة بمحافظة الغربية، اليوم، حكمها على المتهمين في واقعة مقتل الطفل يوسف مصطفى، والمعروف إعلاميا بـ«ضحية الآيفون»، وذلك بعد إحالة أوراق القضية إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما، الشهر الماضي، وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم.

إحالة أوراق القضية للمفتي

وكانت الدائرة الثالثة، جنايات المحلة، برئاسة المستشار سامح عبدالله، وعضوية المستشارين محمد شاهين وعاصم الدسوقي ومحمد مرتضى، نظرت القضية رقم 7962 لسنة 2022 جنايات أول المحلة والمقيدة برقم 1146 لسنة 2022 كلي شرق طنطا، وقررت بعد تداول القضية في 15 يناير الماضي، إحالة أوراق القضية إلى المفتى لأخذ الرأي الشرعي في إعدام المتهمين، وتحديد جلسة 19 فبراير المقبل للنطق بالحكم.

تفاصيل الواقعة

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا في يونيو الماضي، إخطارا بمقتل أحد الأطفال ويدعى يوسف مصطفى، 14 عاما، إثر إصابته بعدة طعنات متفرقة على يد شخصين، وهما «محمود. م»، و«علاء الدين م»، بسبب خلافات سابقة، وسرقا هاتفه المحمول «آيفون»، وتم ضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، والتي قررت إحالة أوراق القضية إلى محكمة الجنايات.

وجاء في قرار الإحالة إن المتهمين بيتا النية والعزم على قتل الضحية، مستخدمين سلاحا أبيضا، وتم توجيه تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار.