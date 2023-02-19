آخر كلمات الطفل يوسف ضحية الآيفون قبل وفاته: اللهم إني استغفرك لو أذنبت

«اللهم إن كنت قد أذنبت ذنباً مسك عني رزقي وتوفيقي فإني أستغفرك، ولا يُوجد شخص في روحي أعز عليّ مِن أُمي».. كانت هذه الكلمات هي آخر ما كتبه الشاب يوسف مصطفى ناجي، عبر صفحته الشخصية، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة، بعد حجزه 5 أيام في العناية المركزة متأثرا بإصابته بعدة طعنات متفرقة في الجسد، على يد اثنين من المتهمين بهدف سرقة الآيفون الخاص به بحسب تصريحات والدته لـ«الوطن».

والدة يوسف تنعاه

نعت ريهام كمال، والدة الطفل يوسف ضحية الآيفون بالمحلة، عبر صفحتها الشخصية، قائلة: «أمواتنا موجودون في أحاديثنا، في الذكر والصلوات، لم يغب إلا الجسد وكل ما عداه حاضر، اللهم ارحهم وأذاقهم حلاوة الجنة، وريح الجنة، ومسك الجنة، ولا تحرمهم من نعيم الجنة يارب ربنا يرحمك يا يوسف يابني».

إقامة عزاء يوسف اليوم

وقالت الأم لـ«الوطن»، فور أن أصدرت الدائرة الثالثة، بمحكمة جنايات المحلة، حكمها على المتهمين اليوم بالإعدام شنقا، بعد أخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، والتصديق عليه من قبل مفتي الجمهورية، أنها سوف تقيم العزاء اليوم، بعد أن اطمأن قلبها، وسوف تذهب إلى قبر صغيرها لتخبرة بأن المحكمة قد اقتصت له، من الجناة.

واضافت أنه فور النطق بالحكم، قامت بالاتصال بوالده الذي يعمل في الخارج، لتثلج صدره بهذا الحكم، وأصدقاؤه قاموا بتجهيز أنفسهم للذهاب إلى قبره من أجل قراءة القرآن والدعاء له.

وكانت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات المحلة الكبرى، قضت في حكمها الصادر اليوم بمعاقبة المتهمين في قضية مقتل الطفل يوسف مصطفى، والمعروف إعلاميا بـ«ضحية الآيفون» بالإعدام شنقا، وذلك بعد تصديق المفتي وأخذ الرأي الشرعي فى إعدامهما.