إنشاء مجزر آلي في «عرب مطير» بأسيوط بتكلفة 49 مليون جنيه

واصل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط جولاته الميدانية بمركز الفتح، بتفقد الأعمال الجاري تنفيذها بمشروع إنشاء المجزر الآلي بمنطقة عرب مطير، بتكلفة 49 مليون جنيه، وذلك لمتابعة تنفيذ المشروعات التي يُجرى تنفيذها ضمن منظومة تطوير المجازر بأحدث النظم التكنولوجية.

المجزر الآلي للماشية بـ«عرب مطير»

وبدأ المحافظ جولته بتفقد أعمال إنشاء المجزر الآلي للماشية بعرب مطير التابعة لمركز الفتح، واستمع إلى شرح من مسؤول الشركة المنفذة للأعمال لمراحل العمل التي يُجرى تنفيذها بالمجزر الذي يبلغ تكلفته الإجمالية 39 مليون جنيه، ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة، حيث يقام على مساحة 10 آلاف متر وفقًا لأحدث الأنظمة التكنولوجية العالمية، كما تفقد المحافظ أعمال توصيل مرفق الصرف الصحي للمجزر واستكمال اعمال التشطيبات.

تذليل العقبات

وأشار محافظ أسيوط إلى متابعته المستمرة من خلال الجولات الميدانية للموقف التنفيذي لمشروعات المجازر التي يُجرى إنشائها، إضافة إلى تذليل العقبات لتسليم باقي مجازر الثروة الداجنة ومجازر الأبقار والجاموس والأغنام، ومعاينة باقي المجازر التي لم تسلم بعد موجهًا رؤساء المراكز والأحياء بالمتابعة المستمرة للأعمال التي يُجرى تنفيذها، ومراعاة تطبيق الاشتراطات والمواصفات ومعايير الجودة في التنفيذ.

وأكد المحافظ، ضرورة وجود مجازر حديثة بالقرب من الكتلة السكنية للمراكز والأحياء، تسهيلًا على المواطنين وللقضاء على الذبح خارج المجازر وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.