تجديد حبس متهم بالاتجار في النقد الأجنبي والمحلي بحلوان 15 يوما

جدد قاضي المعارضات حبس المتهم بالاتجار في النقد الأجنبي بحلوان 15 يومًا على ذمة التحقيق، وكان قد نسبت إليه تهمة الاتجار وتحقيق أرباح غير شرعية، وطالبت بإرسال المضبوطات للطب الشرعي للمعاينة وسرعة إجراء التحريات بالواقعة.

تفاصيل الواقعة

تعود كواليس الواقعة لوصول اخطار لقسم شرطة حلوان بقيام أحد الأشخاص بمزاولة نشاط اجرامي تخصص في الاتجار بالعملات المحلية والأجنبية وتمّ ضبطه وبحوزته مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية هاتف محمول.

عقب تقنين الإجراءات تمت مواجهته واعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية.

العقوبة القانونية

عن العقوبة المنتظرة للمتهم، قال المحامي أيمن محفوظ، إنَّ المادة رقم 114 تنص على الحد من عمليات الاتجار في العملة، وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، وأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 3 سنوات، وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه.