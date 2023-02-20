تفاصيل حبس عاطل لحوزته كيلو حشيش وسلاح ناري في التبين 4 أيام

قررت جهات التحقيق، حبس عاطل لحوزته كمية من المواد المخدرة والسلاح للاتجار بها، 4 أيام على ذمة التحقيق، ووجهت إليه تهمة الاتجار بالمخدرات، وطالبت بإرسال المضبوطات للطب الشرعي للمعاينة، وسرعة إجراء التحريات بالواقعة.

تعود تفاصيل الواقعة، إلى وصول بلاغ لقسم شرطة التبين، بوجود عاطل بحوزته سلاح ناري، وكمية كبيرة من مخدر الحشيش يتاجر بها في المنطقة.

10 أكياس من الحشيش

بالفحص والتحريات، تبين أن المتهم عاطل ويدعى «مصطفى س ع ع»، 33 سنة، عُثر بحوزته على 10 أكياس بداخلها مادة الحشيش المخدر، وسلاح ناري عبارة عن فرد خرطوش محلي الصنع، وهاتف محمول، ومبلغ مالي.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه وبمواجهته اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي متحصلات البيع، والهاتف المحمول للتواصل مع العملاء، وتحرر محضرًا بالواقعة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضده.

العقوبة المتوقعة للمتهم

وقال الخبير القانوني سمير عبدالعظيم، إنَّ المادة 33 من قانون العقوبات، تعاقب كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بداية من 3 سنوات إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وبغرامة مالية 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه.

وأضاف «عبدالعظيم» في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ قانون العقوبات نص في المادة رقم 34، على أن عقوبة الإتجار في المواد المخدرة داخل المجتمع، تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدمه.