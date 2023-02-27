«التخطيط» تعقد ندوة تعريفية لمبادرة «شباب من أجل التنمية» بجامعة حلوان

عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الندوة التعريفية الثانية لمبادرة «شباب من أجل التنمية» بجامعة حلوان إحدى الجامعات المشاركة في المبادرة بالعام الجامعي 22-2023، وذلك بمشاركة الدكتور محمد علاء، المشرف العام على المبادرة ونائب مدير مكتب التعاون الدولي والاتفاقيات ومسؤول وحدة حقوق الإنسان بالوزارة، وبحضور رئيس الجامعة الدكتور السيد قنديل، وذلك في إطار سلسلة من الندوات والزيارات التعريفية للجامعات التي تعقدها الوزارة للتعريف بأهداف المبادرة.

توعية وتثقيف ومسابقات

وخلال الندوة استعرض الدكتور محمد علاء أهداف المبادرة، ومحاورها، التوعية والتثقيف والمسابقات ومتطلبات إعداد المشروعات التنموية ومعايير التحكيم للمشروعات المتسابقة في العام الجامعي 2022-2023، مؤكدًا أن مبادرة شباب من أجل التنمية جزء لا يتجزأ من آليات ترسيخ حقوق الإنسان والخطط والمشروعات التنموية للدولة المصرية؛ موضحًا أن المبادرة تهدف بشكل رئيسي لإشراك الشباب في صنع السياسات وصياغة مشروعات تنموية تساعد صانعي ومتخذي القرار على تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة المصرية، مما يساهم على إشراك الشباب في العمل العام بأفكار بناءه ومُتقدمة.

تبادل الخبرات ونشر المنفعة العلمية

وثُمن الدكتور محمد علاء مشاركة جامعة حلوان في العام الجامعي الثاني للمبادرة 2022-2023 والتي سوف يكون لها عظيم الأثر في تعميم الاستفادة للجامعات الأخرى المشاركة في المبادرة من حيث تبادل الخبرات ونشر المنفعة العلمية المتقدمة بين الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة.

مساهمة شباب الجامعات في التنمية المستدامة

وأشاد بمساهمة شباب الجامعات في عملية التنمية المستدامة، وذلك من خلال إشراك طلاب الكليات في المبادرات التنموية للدولة من بينها: مبادرة شباب من أجل التنمية والمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في محافظات جمهورية مصر العربية ومجالات الحوكمة والخدمات الذكية.

تأهيل جيل من الشباب قادر على قيادة العمل العام

من جانبه، أشار الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان إلى رؤية الجامعة المتمثلة في تأهيل جيل من الشباب قادر علي قيادة العمل العام في مصر في إطار الايمان بمبادئ الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة يتفق مع مفاهيم الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أن السعي نحو حسن استغلال وتوظيف المشروعات الطلابية وتقديمها لسوق العمل يعد استثمارًا للتخصصات النوعية للجامعة التي تدخل في عمق عدد كبير من الصناعات لإحداث التنمية.

إعداد وصياغة أوراق السياسات والمشروعات التنموية

شملت الندوة التعريفية عدة جلسات نقاشية مع الطلاب لتبادل الأفكار، وذلك في إطار عدد من الجلسات حول أهداف مبادرة شباب من أجل التنمية، وعرض أهمية البرامج التدريبية في ربط النظريات بالتطبيق العملي، وكيفية إعداد وصياغة أوراق السياسات والمشروعات التنموية.

شارك في الفعالية الدكتور ممدوح إسماعيل، وكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدكتورة هناء الهلالي، رئيس شركة الخير للتمويل متناهي الصغر والعضو المنتدب، والأستاذة سيلفيا رأفت، منسق تقييم ومتابعة بالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.