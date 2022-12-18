انطلاق مبادرة «شباب من أجل التنمية» بجامعة حلوان.. مسابقات وتدريبات

أعلنت جامعة حلوان فتح باب التقدم في المسابقات التمهيدية للمشاركة بمبادرة «شباب من أجل التنمية» التي تنظم بالشراكة بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وفقًا لرؤية المبادرة التي تهدف إلى تأهيل جيل من الشباب قادر على قيادة العمل العام بمصر، في إطار الجمهورية الجديدة القائمة على مفاهيم المواطنة والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية واحترام الاختلاف، ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة.

وأضافت جامعة حلوان، في بيانها، أن رسالة المبادرة تتمثل في رفع الوعى بمبادئ وأهداف التنمية البشرية المستدامة وتطبيقاتها فى مصر ، وإتاحة الفرصة للشباب لمناقشة وإقتراح مشروعات لتحقيق التنمية البشرية المستدامة من خلال التوعية بقضايا الوطن التى تعمل عليها الدولة علي مواجهتها ، تهدف المبادرة إلى تأهيل الشباب وتسليحهم بالأدوات العلمية والبيانات اللازمة لطرح مشروعات قابلة للتطبيق.

محاور المبادرة

أولاً: مسابقة أوراق السياسات (إعداد معلمين مؤهلين لاستراتيجية إصلاح التعليم – تنمية الوعى بقضايا تنظيم و تنمية الاسرة المصرية – تحسين الخدمات العامة ومكافحة الفساد – اصلاح منظومة الرعاية الصحية).

ثانيا : مسابقة المشروعات التنموية (التمكين الاقتصادى و الاجتماعى للمراة – المشروعات الصديقة للبيئة – دعم المنظومة الصحية – ابتكارات لتحسين الخدمات العامة تشمل قضايا الحوكمة و مكافحة الفساد).

وأضافت جامعة حلوان، أن البرنامج الزمنى للمبادرة يكون خلال الفترة من 4 - 20 ديسمبر 2022، والإعلان عن إطلاق المسابقة فى الجامعة 20 ديسمبر 2022- 20 يناير 2023 واستقبال المشروعات واجراء التصفيه الأولى داخل الجامعة.

ويتم خلال الفترة من 21 يناير إلى 30 أبريل 2023 تدريبات الفرق (يقوم بها المعهد القومى للحوكمة و شركاء المبادرة).

وفي 15 مايو 2023 تحكيم اوراق السياسات والمشروعات التنموية فى كل جامعة، 10 مايو - 20 يونيو 2023 تدريب الفرق القائزة فى التصفيات، 21 يونيو - 4 يوليو 2023 تحكيم اوراق السياسات و المشروعات التنموية خلال لجنة تحكيم وطنية، 5 يوليو 2023 احتفالية اعلان الفرق الفائزة للمشاركة بالمبادرة التوجة إلى الإدارة العامة لرعاية الشباب بمبنى ( و ) أمام إدارة الجامعة.