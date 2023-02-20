رئيس جامعة حلوان يشارك في إطلاق فعاليات مسابقة «أنت النجم» للطلاب

شهد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، فعاليات مسابقة «أنت النجم»، المسابقة الأكبر على مستوى الجامعات المصرية والتي تنظمها الجامعة للموهوبين في المجالات الفنية والثقافية، بمشاركة عدد من نواب رئيس جامعة حلوان وعمداء الكليات.

مسابقة انت النجم

وأشار الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، أن اكتشاف المواهب من أولويات جامعة حلوان لأنها جامعة قوامها الموهبة، قائلاً للطلاب: «مهم لأي شخص منكم أن يبحث عما يميزه، وأن يعمل ما يحبه ويتقنه»، ودعا الطلاب إلى البحث عن النجاح وتنمية مواهبهم ليكونوا سعداء، مؤكدا أن التفوق في الأنشطة الطلابية لا يقل أهمية عن التفوق الأكاديمي.

ويتم التنافس في مسابقة أنت النجم في مجالات الفنون التشكيلية، الرسم، التصوير الزيتي، النحت، الأشغال الفنية، الجرافيك، وفي الموسيقى والغناء في الغناء الفردي شرقي، غربي، العزف الفردي، التأليف الموسيقى، التلحين وفي المسرح التمثيل المسرحي الفردي، استاند أب كوميدي، البانتومايم، وفي المجالات الثقافية شعر الفصحى، العامية، الغنائي، الرواية، القصة القصيرة، التأليف المسرحي، المقال، الدوري الثقافي، الإنشاد الديني، المراسل، صحف الحائط والخط العربي.

وتقام المسابقة بريادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية، وراشد محمد عصام مدير عام الادارة العامة لرعاية الشباب، ومحمد السيد جاد مدير إدارة النشاط الفني والثقافي.