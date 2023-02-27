إحالة 92 عاملا بالمصالح الحكومية في البحيرة إلى التحقيق لعدم الانضباط

نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة البحيرة، من خلال إدارة الرقابة والمتابعة، حملات تفتيشية على المصالح الحكومية والخدمية.

وأسفرت الحملات الرقابية عن إحالة 83 من العاملين بمركز الدلنجات للتحقيق، لتركهم العمل بدون سند قانوني.

إحالة 9 عاملين للتحقيق

كما تم إحالة 9 من العاملين بمدينة الرحمانية للتحقيق، لعدم الالتزام بمواعيد العمل الرسمية، وجرى اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المقصرين.

وشهدت أمس مدينة شبراخيت حملة رقابية مكبرة أسفرت عن إحالة 4 عاملين للتحقيق، لتركهم العمل في أوقاته الرسمية.

كما نفذت مدينة الدلنجات أمس حملة رقابية على بعض المصالح الحكومية، وأسفرت عن إحالة 5 عاملين للتحقيق لتغيبهم عن العمل دون سند قانوني.

حملات رقابية مكثفة

وفي مركز رشيد، جرى تنفيذ حملة رقابية أيضا أسفرت عن إحالة 7 عاملين للتحقيق، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، استمرار متابعة مدى الانضباط الإداري وحركة سير العمل بجميع المصالح الحكومية والخدمية والصحية بمدن ومراكز المحافظة.

تأتي تلك الحملات لمتابعة التزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية، مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيالها المخالفين.