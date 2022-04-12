إحالة 103 موظفين للتحقيق خلال حملة رقابية في البحيرة

شنت إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بمحافظة البحيرة، اليوم الثلاثاء، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة، حملة انضباط إداري على المصالح الحكومية في نطاق المركز، شملت: مستشفى كوم حمادة التخصصي، الإدارة الصحية، ووحدات صحة الأسرة بقرى كوم شريك، وأبو الخاوي وبريم، بالإضافة إلى الوحدات المحلية في كوم حمادة وكوم شريك.

86 حالة غياب في 6 منشآت

أسفرت الحملة، عن ضبط 86 حالة غياب من العاملين دون سند قانوني في 6 منشآة حكومية، كما تم رصد 17 حالة ترك عمل بدون سند قانوني في 4 منشآت أخرى، ليجدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، تعليماته المشددة، بضرورة استمرار تلك الحملات على جميع مدن ومراكز المحافظة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

حملات التفتيش لا تتوقف بالبحيرة

كانت إدارة الرقابة والمتابعة بالمحافظة، قد نفذت، أمس، عدة حملات تفتيش على المنشآت الحكومية، أسفرت عن إحالة 15 عاملا للتحقيق في عدد من الوحدات الصحية بمركز شبراخيت.

ونفذت الإدارة، أمس أيضا، حملات بمركز كفر الدوار، للوقوف على مدى الىلتزام بالقوانين والانضباط داخل عدد من المؤسسات الحكومية، أسفرت عن إحالة 13 عاملا للتحقيق، لعدم تواجدهم بمقر عملهم، أثناء أوقات العمل الرسمية.

تأتي تلك التحركات المستمرة، في إطار توجيهات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بالمتابعة المستمرة وتكثيف المرور على كل المصالح، للتأكد من الانضباط الإداري بها، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، والوقوف على مدى الالتزام بالقوانين.