إحالة 61 عاملا وموظفا للتحقيق خلال حملة رقابية في البحيرة

نفذت الوحدات المحلية بمركزي شبراخيت والدلنجات، بالتنسيق مع الرقابة والمتابعة بمحافظة البحيرة، حملات تفتيشية مكبرة، أسفرت عن إحالة 49 من العاملين بالوحدات الصحية والمصالح الحكومية للتحقيق، لتركهم العمل بدون سند قانوني.

كما تم إحالة 12 من العاملين بالوحدات القروية في شبراخيت «لقانه - أورين - محلة فرنوي - الربدان» للتحقيق لتغيبهم عن العمل بدون سند قانوني، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

متابعة سير العمل بالمصالح والهيئات الحكومية

من جانبه، شدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على ضرورة متابعة مدى الانضباط الإداري وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية بمدن ومراكز المحافظة.

يأتي ذلك لمتابعة التزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين.

حملات مكبرة للتفتيش على الصيدليات بمدينة الرحمانية

كما قامت الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة «إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بالدیوان العام»، بالتنسيق مع هيئة الدواء المصرية فرع البحيرة، وجهاز حماية المستهلك بالبحيرة، والوحدة المحلية لمركز ومدينة الرحمانية، بالمرورعلى 12 صيدلية داخل مدينة الرحمانية وقرية المجد، وذلك لضبط سوق الدواء، وأسفرت الحملات عن ضبط وتحريز 26 صنف أدوية مهربة ومجهولة المصدر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشدد محافظ البحيرة على ضرورة استمرار تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة، لضبط المخالفين مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، والتصدي بكل حزم لكافة المخالفات مع تكثيف المرور والوقوف على مدى الالتزام بالقوانين.