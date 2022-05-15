إحالة 84 موظفا للتحقيق خلال حملة رقابية في البحيرة

شنت إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بمحافظة البحيرة، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو حمص، حملة انضباط إداري على بعض الإدارات الخدمية، وتم تنفيذها برئاسة أشرف السقا، نائب رئيس المركز، لمتابعة الانضباط الإداري والتزام جميع العاملين.

وأسفرت الحملات عن إحالة 84 من العاملين للتحقيق للغياب دون سند قانوني، وقد شدد محافظ البحيرة على ضرورة استمرار تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

تكثيف المرور على المؤسسات

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بالمتابعة المستمرة وتكثيف المرور على كافة المصالح للتأكد من الانضباط الإداري بها، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والوقوف على مدى الالتزام بالقوانين.

كما نفذت إدارة الرقابة والمتابعة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت، أمس السبت، حملة رقابية مكبرة على المنشآت الطبية والمصالح الحكومية، أسفرت عن إحالة 5 عاملين للتحقيق لتركهم العمل دون سند قانوني.

وشنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار، حملة رقابية موسعة، أسفرت عن إحالة 8 عمال للتحقيق لتغيبهم عن العمل في مواعيده الرسمية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف منهم.

حملات تموينية مكبرة على الأسواق

كما تشهد مدن ومراكز محافظة البحيرة، حملات رقابية وتمويينة مكبرة لتشديد الرقابة على الأسواق والمحال التجارية، لضبط الأسعار وضمان وصول الدعم لمستحقيه، حيث أسفرت الحملات التموينية عن تحرير 10 محاضر لعدد من المحال بمدينة دمنهور لعرضهم منتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي.