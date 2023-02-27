تقديم خدمات تنظيم الأسرة لـ23 ألف سيدة خلال يومين في الشرقية 

أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تحت شعار «حقك تنظمي»، في يومها الثاني بالمرحلة الأولي، قدمت الخدمة الطبية لـ11748 منتفعة بالمحافظة، مشيرا إلى حصول 8471 سيدة علي وسائل تنظيم الأسرة، ليصل بذلك إجمالي من تم تقديم الخدمة لهن 23101 منتفعة، والحاصلات على الوسائل 17298 سيدة خلال يومين، إضافة لتقديم خدمات متابعة الحمل، والفحص بالسونار، وكشف النساء والباطنة والأطفال.

خدمات طبية في المرحلة الأولى للحملة

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بأن حملة «حقك تنظمي» انطلقت أول أمس السبت، وتم تقدم الخدمات الطبية بالمرحلة الأولى للحملة من خلال الفرق الطبية بالعيادات الثابتة والمتنقلة، بواقع 219 عيادة تنظيم أسرة ثابتة بالمستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية بالمحافظة، مدعمه بخدمة الأخصائي، و13 عيادة متنقلة لضمان وصول الخدمات لجميع السيدات المستهدفة بالمناطق النائية والعشوائية بالنجوع والقري بجميع أنحاء المحافظة، بمشاركة فرق طبية مدربة علي أعمال الحملة تتكون من 113 طبيب مدرب، و 320 ممرضة، و 387 رائدة ريفية ومثقفة سكانية، بجانب ندوات إعلامية توعوية عن أهمية تنظيم الأسرة والوسائل المتاحة، ومخاطر الزواج والإنجاب المبكر والمتكرر، بجانب تكثيف الدعاية الإرشادية اللازمة للمواطنين، بأماكن ومواعيد الحملة بجميع أنحاء المحافظة.

تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية مجاناً

ونوه «مسعود»، بأن الحملة تستهدف تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية مجاناً لجميع السيدات المستهدفة بالمرحلة الأولى، في 10 إدارات صحية بالمحافظة، وهي العاشر من رمضان، وههيا، وصان الحجر بلبيس، والصالحية، والإبراهيمية، ومشتول السوق، والقرين، وأبوحماد، وديرب نجم، والتي تستمر لمدة 5 أيام من 25 فبراير الجاري إلى 1 مارس المقبل.