«التحالف الوطني»: نستهدف توزيع 25 مليون كرتونة غذائية على الأكثر احتياجا

قال أحمد لبيب، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن التحالف الوطني بكل مؤسسات ومنظماته يستعد لشهر رمضان الكريم من خلال إطلاق حملتين للغذاء ودعم الأسر الأولى بالرعاية، إحداها مبادرة «خيرك سابق»، أما الأخرى هي «كتف بكتف»، مشيرًا إلى أنه من المقرر إطلاق مبادرة «كتف بكتف»، يوم 16 مارس المقبل، وتستهدف توزيع 25 مليون كرتونة للأسر الأولى بالرعاية عن طريق جمعيات مظلة الحماية الاجتماعية.

أهمية قواعد البيانات الخاصة بالتحالف الوطني

وأضاف «لبيب»، خلال مداخلة هاتفية على فضائية «اكسترا نيوز»، أنه يتم مراجعة ودراسة وتحديث قواعد البيانات الخاصة بالتحالف الوطني للعمل الأهلي للتأكد من استحقاق الحالة واستمرار مساعدتها ودعمها، موضحًا أن جهود التحالف الوطني في دعم ومساعدة الأسر الأكثر احتياجًا من خلال توزيع الكراتين الغذائية ستظل مستمرة حتى قبل نهاية شهر رمضان بفترة كافية، بحيث تشمل كل التوزيعات القرى والمحافظات كافة طبقًا لقواعد البيانات المسجلة في الجمعيات المشتركة تحت مظلة التحالف الوطني.

شكل تدخلات التحالف الوطني

وأشار عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إلى أن هناك نوعين من تدخلات التحالف الوطني هما: «كراتين مواد غذائية، وجبات ساخنة»، موضحًا أن الكرتونة الغذائية تشمل كل المكونات الأساسية التي يحتاجها البيت المصري كالأرز والمعكرونة والزيت والبقوليات والصلصة والملح، إلى جانب المعلبات والفول والجبن وغيرهم.