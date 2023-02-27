الدروس الملغاة والأجزاء المحذوفة من منهج الصف الثاني الإعدادي 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الدروس الملغاة للصف الثاني الاعدادي 2023 والأجزاء المحذوفة من المنهج، لافتة إلى أن الدروس المحددة للاطلاع والتعليم الذاتي، ولن تكون ضمن امتحانات نهاية العام الدراسي.

وأشارت التربية والتعليم إلى أن الدروس الملغاة للصف الثاني الإعدادي 2023 والأجزاء المحذوفة من المنهج في جميع المواد جاءت كالتالي:

اللغة العربية

- اختراعات عربية من 17 حتى 20.

- الدرس الثاني: القراءة.. حياة للحياة «نثر: عباس محمود العقاد» من 42 حتى 44.

اللغة الإنجليزية

Review C

From P. 32 to P. 33

Unit 12

From P. 54 to P.63

Review D

From p. 64 to P. 65

الدراسات الاجتماعية

الوحدة الأولى: خيرات وطننا العربي الدرس الثالث الثروة الحيوانية والسمكية في وطننا العربي.

- الوحدة الرابعة: روائع الحضارة الإسلامية / الدرس الثالث روائع الحضارة الإسلامية في العلوم والآداب.

- الوحدة الخامسة: قيمنا الإسلامية والمصالحة، الدرس الثاني المشاركة التطوعية.

مادة الرياضيات

الوحدة الأولى: الدرس السادس التحليل بإكمال المربع تمرين (1- 6) صفحة 6 بالكامل، نشاط بنهاية الوحدة صفحة (9).

الوحدة الثانية: تمارين عامة على الوحدة مسائل رقم 8،9، 10 صفحة 17 ونشاط بنهاية صفحة 18، اختبار الوحدة مسألة رقم 4 صفحة 18.

الوحدة الثالثة: الاستدلال الإحصائي فقط بالدرس الأول / صفحة 31 «تمارين عامة مسائل من رقم 3 حتى رقم 10 صفحات «19، 20 ونشاط نهاية الوحدة صفحة21».

الوحدة الرابعة: الدرس الأول «تساوي مساحتي متوازي الأضلاع، برهان نظرية 1 صفحة 39، وبرهان نظرية 2 صفحة 43، وبرهان نظرية 3 صفحة 46.

- الوحدة الخامسة: نشاط بنهاية الوحدة رقم 30، ونشاط بنهاية الوحدة رقم 41.

مادة العلوم

الوحدة الثانية: الدرس الأول نشاط رقم 1، بيان مفهوم درجة الصوت فقط صفحة 27.

- الوحدة الثانية الدرس الثاني الجزء الخاص بتطبيق حياتي صفحة 36،37/38، الدرس الثالث من أول ظواهر طبيعية مرتبطة بانعكاس وانكسار الضوء.

- الوحدة الثالثة: الدرس الثاني: صفحة 64/65 أمراض الجهاز التناسلي كلها إلى نهاية التطبيق الحياتي.