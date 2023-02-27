«التعليم» تعلن توزيع الأسئلة والدرجات لامتحان مادة العلوم في شهر مارس

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جداول توزيع الأسئلة والدرجات الخاصة بمواد العلوم لامتحان شهري مارس وأبريل، لصفوف النقل بجميع المراحل التعليمية، مشيرة إلى عقد اختبار شهر فبراير في الفترة من 4 وحتى 9 مارس المقبل، كما يُعقد اختبار شهر مارس في الفترة من 1 حتى 6 أبريل المقبل.

الامتحانات الشهرية لصفوف النقل.. جزء من حصة

وأكدت وزارة التربية والتعليم، في خطاب رسمي، أن الامتحانات الشهرية داخل كل مدرسة تتم بمعرفة المعلم وتحت إشراف موجه المادة، وزمن الاختبار جزء من حصة العلوم بالنسبة للمرحلتين الابتدائية والإعدادية أما بالنسبة للمرحلة الثانوية يتم إجراء اختبار مادة الأحياء في جزء من حصة الأحياء واختبار الفيزياء في جزء من حصة الفيزياء واختبار الكيمياء في جزء من حصة الكيمياء.

توزيع الأسئلة والدرجات لمادة العلوم لصفوف النقل

وأشارت وزارة التربية والتعليم، يعقد الاختبار على ما تم تدريسه بالنسبة لشهر فبراير حتى 2 مارس وبالنسبة لاختبار شهر مارس فيعقد على ما تم تدريسه عق باختبار شهر فبراير وحتى الخميس 30 مارس 2023 ووتضمن الامتحانات ما يلي:

- الصف الرابع الابتدائي 5 أسئلة اختيار من متعدد بإجمالي 15 درجة.

- الصف الخامس الابتدائي 5 أسئلة مخصص لكل سؤال 3 درجات بإجمالي 15 درجة.

- الصف السادس الابتدائي 4 أسئلة اختيار من متعدد وسؤال واحد مقالي مخصص لكل سؤال درجتين بإجمالي 10 درجات.

- الصف الأول الإعدادي 4 أسئلة اختيار من متعدد سؤال واحد مقالي لكل جزئية درجتان بواقع 10 درجات.

- الصف الثاني الإعدادي 4 أسئلة اختيار من متعدد وسؤال مقالي بواقع 10 درجات.

- الصف الأول الثانوي العام في مواد الكيمياء والاحياء والفيزياء 3 أسئلة اختيار من متعدد وسؤال مقالي في كل مادة من الثلاثة مواد بواقع 10 درجات لكل مادة.

- الصف الثاني الثانوي 3 أسئلة اختيار من متعدد في كل مادة وسؤال مقالي لكل جزئية 3 درجات بإجمالي 15 درجة.

الأجزاء المخصصة للاطلاع لا يمتحن فيها الطالب

وأشارت الوزارة إلى الأجزاء المخصصة للاطلاع والتعلم الذاتي لا يمتحن فيها الطالب نهائيا ويراعى تخفيف المستوى المعرفي من طلاب الدمج ونوع الأسئلة اختيار من متعدد على أن تطبع الاختبارات على الكمبيوتر وتطبع ويراعى نظام الاختبارات والمراقبة.