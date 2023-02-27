وفاة مدرس بأزمة قلبية داخل مدرسة في سوهاج

لفظ معلم أنفاسه الأخيرة داخل مدرسة الشهيد محمود دياب الثانوية المشتركة في قرية «المدمر»، التابعة لمركز طما شمال سوهاج، اليوم الاثنين، إثر إصابته بأزمة قلبية حادة، وتم نقله إلى مشرحة المستشفى المركزي.

أخصائي أول تطوير بالمدرسة

وتلقت مديرية التربية والتعليم في محافظة سوهاج، إخطارًا من مدير مدرسة الشهيد محمود دياب الثانوية المشتركة، يفيد وفاة مصطفى أحمد دياب، أخصائي أول تطوير بالمدرسة في قرية «المدمر»، إثر إصابته بأزمة قلبية حادة.

نقل جثمان المعلم إلى المستشفى

وجرى نقل المعلم إلى المستشفى جثة هامدة، وسط حالة من الحزن سيطرت على زملائه وطلابه داخل المدرسة.

وأسرع المواطنون من أبناء قرية المدمر ناحية دائرة مركز طما شمال محافظة سوهاج إلى المستشفى وسط بكاء وحزن، مؤكدين أن الفقيد كان يتمتع بحسن الخلق والأدب الجم.