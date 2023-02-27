بايدن يثمّن جهود السيسي لإنجاح اجتماع العقبة بين إسرائيل وفلسطين

أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن خالص تقديره لجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشخصية، خلال الأسابيع الماضية، لتهيئة الظروف لنجاح اجتماع العقبة في الأردن، بين كبار المسؤولين في إسرائيل وفلسطين والأردن ومصر والولايات المتحدة.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، في بيان نشره البيت الأبيض عبر موقعه الالكتروني اليوم، إنّ بايدن يتقدم كذلك بخالص الشكر لملك الأردن عبدالله الثاني، على استضافة التجمع التاريخي، مؤكدا أنّ الولايات المتحدة ستواصل المشاركة بنشاط في هذا الشكل مع جميع الأطراف خلال الأسابيع المقبلة، بما في ذلك من خلال المتابعة شهر مارس المقبل في شرم الشيخ بمصر.

وأشار إلى أنّ هذا الاجتماع هو الأول من نوعه منذ سنوات ونتج عنه بيان العقبة، مع التزامات حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية بوقف التصعيد ومنع المزيد من العنف.

وأفاد بأنّ الجانبان أكدا خلال الاجتماع التزامهما بجميع الاتفاقات السابقة بينهما، والعمل من أجل تحقيق سلام عادل ودائم، قائلا: «ندرك أنّ الاجتماع كان نقطة انطلاق، وأنّ هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به خلال الأسابيع والأشهر المقبلة لبناء مستقبل مستقر ومزدهر للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء»، مؤكدا أنّ التنفيذ سيكون أمر بالغ الأهمية.

يذكر أنّ مسؤولين فلسطينيين وإسرائيليين تعهدوا في ختام اجتماع عقد أمس في مدينة العقبة الساحلية جنوب الأردن، بخفض التصعيد على الأرض ومنع المزيد من العنف، حسب ما جاء في البيان الختامي للاجتماع.