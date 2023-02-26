مستشارة أوباما لـ«القاهرة الإخبارية»: إدارة بايدن تراهن على وحدة الأمريكيين حول أوكرانيا

قالت لوري واتكينز، المستشارة السابقة في إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، إن مسؤولي البيت الأبيض الحاليين يراهنون على حالة الوحدة التي يشهدها المجتمع الأمريكي إزاء ملف دعم أوكرانيا، في أزمتها المستمرة منذ ما يزيد على عام كامل مع روسيا، مضيفة أن بايدن حريص على أن يبعث رسالة طمأنة إلى الشعب الأوكراني.

تعهدات أمريكية لمساندة أوكرانيا

وتابعت «واتكينز»، خلال حوارها على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، حرص خلال زيارته بولندا، والتي جرت الأسبوع الماضي، على تأكيد الدعم الأمريكي للشعب الأوكراني، خاصة وأنها تضمَّنت العديد من التعهدات باستمرار المساندة الأمريكية.

وأوضح المستشارة السابقة في إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، أن الرئيس الأمريكي تحدث في بولندا على العديد من التعهدات باستمرار الدعم السياسي والعسكري والاقتصادي لكييف خلال حربها مع روسيا.

هل واشنطن زجت بأوكرانيا في الحرب؟

وبسؤالها حول الاتهامات الموجهة من الجمهوريين لإدارة «بايدن» بأنها زجَّت بأوكرانيا في هذه الحرب، بمحاولة ضمها إلى حلف شمال الأطلسي «الناتو»، أكدت مستشارة الرئيس الأمريكي الأسبق، أن الشعب الأوكراني حر في تقرير مصيره، بما في ذلك ما يتعلق بالانضمام إلى الحلف العسكري من عدمه.