مستشارة أوباما السابقة تؤكد: بايدن سيترشح لفترة رئاسية جديدة

قالت لوري واتكينز، المستشارة السابقة للرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، سيترشح في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الفترة المقبلة: «هذا الكلام أقوله بصفتي مستشارة سابقة في البيت الأبيض، حديث بايدن كان في بولندا بمثابة خطاب ترشح».

السيدة الأولى جيل بايدن أكدت نيه زوجها للترشح

وأضافت «واتكينز»، خلال حوارها في برنامج «عين على أمريكا»، الذي تقدمه الإعلامية جيهان منصور، ويعرض على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن السيدة الأولى جيل بايدن قالت من نيروبي إن بايدن يستعد للترشح، فما رأيته أنه يستعد للترشح مرة أخرى».

وتابعت المستشارة السابقة للرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما: «من قراءة هذا العنوان في مجلة بوليتيكو، فأنا أعتقد أن هناك نحو 50% تأييدا لترشح بايدن مرة أخرى، وهذا يعتبر شعبية هائلة للرئيس الأمريكي».

جريدة بوليتيكو الأمريكية نشرت مقالا بعنوان صادم

جاء ذلك ردًا على تعليق الإعلامية جيهان منصور، بأن جريدة بوليتيكو الأمريكية نشرت مقالا بعنوان صادم، يؤكد أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لن يترشح لفترة رئاسية جديدة، ويستعد لخطة بديلة لبعض المرشحين البدلاء لملء الفراغ.