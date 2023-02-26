مستشار وزير الخارجية الأمريكي الأسبق لقناة «القاهرة الإخبارية»: منافسو بايدن يرونه غير مؤهل للحكم

قال حازم الغبرا، مستشار وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، كبير في السن على أداء مهامه بالولاية الثانية، لأن الطبيعة البشرية مع كبر العمر تسهم فى ظهور بعض الأمراض، التي قد تؤثر في قدرته على إدارة بلد بحجم الولايات المتحدة.

وأضاف «الغبرا»، في حديث لقناة «القاهرة الإخبارية»، أن منافسي بايدن يصفونه بأنه «غير مؤهل لقيادة البلاد»، فيما يرى الغبرا أن «بايدن» قادر حتى الآن على العمل، مشيرًا إلى أنه حتى الآن لم يحسم أمره بالترشح مرة أخرى.

إعلان «بايدن» ترشحه للانتخابات الأمريكية

رغم إعلان «بايدن» بأنه يعتزم إعلان ترشحه، يرى «الغبرا» أن قرار الرئيس الأمريكي لن يتخذه بمفرده، ومن المتوقع أن يحسم أمره خلال الأسابيع المقبلة بعد العودة للحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه.

قرب الانتخابات الأمريكية

وأشار إلى أن بايدن الآن يستشير أطباء وسياسيين للوقوف على جدية اتخاذ قرار ترشحه من عدمه، كما أنه مع قرب الانتخابات الأمريكية ستزداد شعبية «بايدن» إذا حققت أوكرانيا نصرًا على روسيا، أما عدم ترشحه سيعطى الفرصة للجمهوريين بشكل كبير.