الأمن العام يضبط 156 قطعة سلاح ناري وينفذ 72 ألف حكما قضائيا في 24 ساعة

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 325 قضية مواد مخدرة بإجمالي 348 متهما، وتم ضبط 156 قطعة سلاح ناري بحوزة 121 متهما.

وجرى تنفيذ 72144 حكما قضائيا، وضبط تشكيلين عصابين، و33 متهما هاربا، وضبط 17 متهما بأعمال بلطجة، وجرى ضبط 244 دراجة نارية مخالفة، و19178 مخالفة مرورية، إلى جانب فحص 50 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 6 منهم.