تراجع أسعار لحوم القائم الجاموسي لـ90 جنيها في سوق المواشي بأسيوط

شهدت حركة بيع وشراء المواشي والأغنام بأسواق بمحافظة أسيوط حالة من الاستقرار في الأسعار، بعدما تراجعت بشكل طفيف مقارنة بالأسبوع الماضي، وقال تجار إن تراجع أسعار الدواجن في الأسواق الموازية أتبعه هبوط أسعار اللحوم بالتبعية، مشيرين إلى أن سعر اللحوم الجاموسي الكبير القائم سجل 90 جنيها للكيلو.

أسعار المواشي بالأسواق

وقال صلاح بسيوني، تاجر مواشي بمحافظة أسيوط ، لـ«الوطن»، إن أسعار اللحوم القائم هذا الأسبوع استقرت عن الأسبوع الماضي، بعدما تراجع سعر الكيلو القائم، فأصبح كيلو العجالي القائم يتراوح من بين 110 حتى 115 جنيها بحسب رأس الماشية وشكلها واللحوم ومواصفات العجل، على عكس الأسبوع الماضي الذي سجل فيه سعر الكيلو القائم 120 جنيها، أما بالنسبه لرؤوس الماشية الكبيرة فتبدأ من 90 جنيها للكيلو القائم بحسب عمر ومواصفات الماشية، مضيفا أن الفترة المقبلة ستشهد حالة من الاستقرار مع اقتراب حلول شهر رمضان الكريم.

الماعز والأغنام

وأوضح أحمد محمد، تاجر أغنام، أن عملية بيع وشراء الأغنام والماعز تختلف عن الأبقار والجاموس، لأن هناك أغنام لا تباع بالكيلو القائم، ولكن يتم تثمينها من قبل التاجر، حيث وصل الكيلو القائم إلى 130 جنيها، فهناك خراف تصل سعرها إلى 7000 جنيه، لافتا إلى أن الإقبال على الخراف بشكل كبير يكون في موسم عيد الأضحى المبارك.

وأوضح، أن انخفاض أسعار الطيور والدواجن تسبب في استقرار أسعار الأغنام والماشية، لأن المواطنين بدأوا في الإقبال علي شراء الدواجن بعد وصول الكيلو إلى 70 جنيها، بانخفاض وصل إلى 20 جنيها في الكيلو الواحد، ما يشير إلى توقعات بانخفاض الأسعار.

انخفاض الأسعار

وأشار نادي محمد، تاجر مواشي، إلى أن أسعار الأبقار والجاموس شهدت استقرارا في الأسواق هذا الأسبوع، بعد الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها على مدار الشهر الماضي، موضحا، ومع دخول اللحوم والطيور المستوردة المجمدة سيقل الضغط على المواشي، ومن ثم انخفاض أسعارها.

طرح لحوم طازجة بمعرض «أهلا رمضان»

وفي سياق آخر، طرحت محافظة أسيوط في معرض «أهلا رمضان»، المقام أمام ديوان عام المحافظة بجوار مبنى المجلس الشعبي المحلي لحوما بلدية طازجة بسعر 190 جنيها، للمساهمة في مواجهة الغلاء وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.