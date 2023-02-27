وزير الرياضة ونقيب الإعلاميين يفتتحان ملتقى القيادات الشبابية

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، عضو مجلس الشيوخ، الملتقى الثاني للقيادات الشبابية والإعلامية، الذي ضم وفودا من 11 دولة عربية و39 كلية وقسم إعلام من الجامعات المصرية.

نقيب الإعلاميين يشيد بجهود الشباب والرياضة في تطوير الشباب

وفي البداية، وجه نقيب الإعلاميين الشكر لوزير الشباب والرياضة على الدعوة الكريمة، وأثنى على الفكرة والتنظيم وهذا الجمع للقيادات الشبابية الإعلامية العربية، قائًلا للوفود المشاركة: أنتم أمام مسئولية كبيرة ذات أبعاد متوازية يأتي في مقدمتها تطوير المستمر للشخصية القيادية علميا وعمليا، بالإضافة إلى دوره في تجهيز وإعداد الكوادر القادرة على تقديم رسالة إعلامية صادقة وهادفه تساعد في تطوير ورفع درجات الوعي لدى المواطن العربي.

وأضاف النقيب، أن العالم يشهد تطورا مذهلا في مجال الوسائط الإعلامية وصناعة المحتوى، فمواصفات وشكل الرسالة الإعلامية اختلف عن السابق من حيث المدة والتناول والطرح.

سعدة: الوطن العربي يحتاج المزيد من الجهد والتطور

وأضاف «سعدة»: «أن وطننا العربي يحتاج منا جميعا مزيد من الجهد والتطوير المستمر لقدرتنا وأدواتنا الإعلامية لمساعدة بلداننا في عمليات التنمية المستدامة، وأن هذا لن يكون إلا بإعلام حديث ومتطور وإعلاميين مثقفين مهنيين وقيادات إعلامية قادرة على الإدارة بأساليب حديثه تمكنها من اتخاذ القرار الصائب لصالح مؤسساتنا ووطننا».