جامعة بدر تكرم طارق سعدة لدوره في ضبط المشهد الإعلامي

كرمت جامعة بدر، برئاسة الدكتور مصطفى كمال، الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، عضو مجلس الشيوخ، ومنحه درع الجامعة، وذلك لدوره المتميز في ضبط المشهد الإعلامي، بحسب بيان صادر عن نقابة الإعلاميين.

ضمان التطوير المستمر لمناهج الجامعة

وقال الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، إن جامعة بدر مؤسسة تعليمية متكاملة، حيث إنها تحتفظ بشبكة واسعة من الشراكات الدولية مع العديد من أفضل الجامعات لضمان التطوير المستمر لمناهج الجامعة وموظفيها، مما يمكّن الجامعة من تقديم تجربة جامعية عالية الجودة لطلابها في ظل المتغيرات التي يشهدها العالم من التطور التكنولوجي.

كلية الفنون التطبيقية

وعلى الجانب الآخر، أثنى نقيب الإعلاميبن باللوحات الفنية المتميزة لطلبة كلية الفنون التطبيقية بجامعة بدر، أثناء زيارته معرض الكلية، بصحبة الدكتور أحمد وحيد، عميد كلية الفنون التطبيقية، والدكتورة جيهان زهران، مدير مركز الشركاء والعلاقات الخارجية بالجامعة، والدكتورة جيهان الريفي، رئيس قسم الوثائق والجرافيك بالكلية، ومحجوب سعدة، سكرتير عام نقابة الإعلاميين، ومحمد أمين، رئيس تحرير مجلة أكتوبر، وبوابة دار المعارف، والدكتورة دعاء حاتم أستاذ دكتور بكلية الفنون التطبيقية، ولفيف من قيادات الجامعه متمنيا لهم مستقبل مشرق.

بروتوكول تعاون بين «الإعلاميين» وجامعة بدر

وكان طارق سعدة، والدكتور مصطفى كمال، رئيس جامعة بدر، وقعا بروتوكول تعاون، يشتمل على كافة الأنشطه العلمية والبحثية والتدريبية، بغية تحقيق عدة أهداف بين الطرفين في العديد من المجالات «الإعلام، والإنتاج، والتوزيع التليفزيوني الإلكتروني»، وتبادل الخبرات إلى جانب الاستفاده من الإمكانيات البشرية بينهما.

وبموجب هذا البروتوكول تستعين جامعة بدر بالخبرات الاعلامية، التي تحددها النقابة لإدارة القنوات والإذاعات والمواقع الخاصة بالجامعة والمرخص بها.