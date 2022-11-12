محافظ الإسكندرية: تعرض عروس البحر المتوسط لخطر تغير المناخ زاد من اهتمامنا بها

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن الإسكندرية أصبحت من بين المدن الأكثر تعرضا وتأثرا بالتغييرات المناخية، مشيرا إلى أن هذا الأمر زاد من اهتمامنا بمدينة الإسكندرية والتصدي للآثار السلبية للتغيرات المناخية.

جاء ذلك خلال مشاركته مساء اليوم، في جلسة نقاشية نظمها البنك الدولي حول «الممارسات المتقدمة للتميز البيئي في المدن – محافظة الإسكندرية»، وذلك ضمن فعاليات الدورة ال 27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ ما تعرف بمسمى قمة المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ.

الشريف: الإسكندرية أعرق وأقدم سكندريات العالم

وأضاف «الشريف» في كلمته، أن الإسكندرية عروس البحر الأبيض المتوسط تعد من أعرق وأقدم سكندريات العالم، فهي العاصمة الثانية لمصر، التي تمتلك العديد من المقومات التي تميزها بين المدن بأثارها وتاريخها الممتد عبر التاريخ.

محافظ الإسكندرية يشيد بجهود الدولة لمواجهة آثار التغيرات المناخية

ووجه محافظ الإسكندرية الشكر والتقدير إلى جميع الحضور وممثلي البنك الدولي على جميع الجهود المبذولة ودعم الإسكندرية لمواجهة التغييرات المناخية، مشيدا بجميع الخطوات والاجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية في ظل دعم ورعاية وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن مواجهة التغيرات المناخية والتوسع في خطط وبرامج الاعتماد علي الطاقة الجديدة والمتجددة.

جاء ذلك بحضور اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، والنائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وعدد من أعضاء مجلس النواب، والدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والسفير محمد حجازي مستشار الوزير للتعاون الدولي، والدكتور خالد عبدالحليم مستشار الوزير لتنمية الصعيد، والدكتور محمد ندا خبير التنمية الحضرية بالبنك الدولي وعدد من قيادات البنك الدولي.