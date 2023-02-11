«الموسيقيين»: مصطفى كامل يمارس مهامه كنقيب بشكل طبيعي

كشف أحمد أبو المجد، سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية، حقيقة ما تداول من بطلان انتخابات النقابة على منصب النقيب، التي فاز بها الفنان مصطفى كامل منذ أشهر قريبة ماضية، وذلك بعد تقدم الفنان هاني شاكر باستقالته.

وقال أحمد أبو المجد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الفنان مصطفى كامل سيظل في منصب نقيب المهن الموسيقية، والنقابة تدار بشكل طبيعي، والكلام المتداول عن مغادرته النقابة عار تماما من الصحة.

قرار بطلان الانتخابات

وأضاف «أبو المجد»، أن هيئة المفوضين التي أصدرت قرارا ببطلان الانتخابات، وهذا الكلام ليس واجب تنفيذه فلا بد من تصديق المحكمة على هذا القرار.

وكان محمد عبد الله المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، كشف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن النقابة تحترم أحكام القضاء، والتقرير الصادر ما هو إلا رأي قانوني مبدئي، وليس ملزما لهيئة المحكمة التي تنظر الطعن خلال الجلسات المقبلة، ولم يصدر حكم قضائي بعد.

قبول الطعن ضد مصطفى كامل

جدير بالذكر أن المايسترو أحمد رمضان، سكرتير نقابة المهن الموسيقية، أعلن قبول طعنه ضد الفنان مصطفى كامل، بعد فوزه بمنصب نقيب الموسيقيين عقب استقالة هاني شاكر.