المشدد 6 سنوات لمتهم بترويج الهيروين في مدينة نصر

عاقبت محكمة جنايات القاهرة الجديدة، المنعقدة بالتجمع الخامس، متهما بترويج مخدر الهيروين بمدينة نصر، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن محمود فريد، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين خالد محمد حماد، وباهر بهاء الدين صادق، وأمانة سر محمد طه.

وجاء في أمر إحالة القضية رقم 16909 لسنة 2022 أول مدينة نصر، أنّ المتهم في يوم 30 سبتمبر الماضي، أحرز بقصد الاتجار جوهر مخدر الهيروين.

وشهد معاون مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول، أنّه وحال مروره بدائرة القسم لتفقد الحالة الأمنية، أبصر المتهم قائدًا لدراجة نارية دون لوحات معدنية، وبضبطه وتفتيشه عثر معه على 20 لفافة تحتوي كل منها على مسحوق بيچ اللون، يشبه جوهر الهيروين المخدر، وبمواجهته أقر بإحراز تلك اللفافات في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.